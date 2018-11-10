'Cumhurbaşkanlığından teklif gelirse asla kabul etmem'

Sanatçı Edip Akbayram, Cumhurbaşkanlığı’ndan kendisine bir görev teklifi gelirse kabul edip etmeyeceğini soran muhabire ‘Asla. Bugüne kadar gelen hiçbir teklifi de etmedim zaten’ diye yanıt verdi.

Sanatçı Edip Akbayram, Posta gazetesinden Oya Çınar’ın sorularını yanıtladı.

Çınar'ın "Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu atamaları yaptı. Kurul içerisinde sanatçılar da var. Size böyle bir teklifle gelinse kabul eder miydiniz?" sorusuna yanıt veren Akbayram şöyle dedi: “Asla. Benim onlarla tek farkım şudur. Onlar sarayın içindedir, ben dışındayım. Sarayın dışındaysam, ben bu toplumun içindeyim. Kabul etmem. Bugüne kadar gelen hiçbir teklifi de etmedim zaten”.

‘BU KADAR BASKICI YÖNETİMİ HİÇ GÖRMEDİM’

“Darbeler, tutuklanmalar, gözaltılar, beş yıl çalışma yasağı. 69 yaşındayım. Neler gördüm. Ama hep aynı Edip Akbayram'dım" diyen Akbayram, şunları kaydetti:

“Politikacının yaşamının ölçüsünü bilmesi lazım. O koltuk kimseye baki değildir, Türkiye'nin tüm siyasi hayatında bu kadar baskıcı bir yönetimi hiç görmedim. Şimdi bu ülkenin tüm yetkilerini bana verseler, önce emekçiye giderim. ‘Aldığın maaş sana 1 ay yetiyor mu? Sosyalleşebiliyor musun? Bir restorana gidebiliyor musun?’ diye sorarım”.