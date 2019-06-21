Cumhurbaşkanlığı'ndan 'mektup' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Öcalan'ın mektubuyla başlayan tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Abdullah Öcalan'ın mektubuyla başlayan tartışmalar hakkında Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz" dedi.

Altun açıklamasında şunları kaydetti:

"Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır, sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak mücadele eder. Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır."