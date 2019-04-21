Cumhurbaşkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Kalın, ''Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum'' ifadelerini kullandı.
Pazar, 21 Nisan 2019 16:29

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Kalın, ''Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum'' ifadelerini kullandı.