Cumhurbaşkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Kalın, ''Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Kalın, ''Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum'' ifadelerini kullandı. Sn Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir.

Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 21 Nisan 2019 İLGİLİ HABER Kılıçdaroğlu’na asker cenazesinde saldırı