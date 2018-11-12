Cumhurbaşkanlığından Fransa'ya Kaşıkçı tepkisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Dışişleri Bakanı'nın Cemal Kaşıkçı 'tapeleri'yle ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Ses kayıtlarının Fransız istihbaratından bir temsilciye dinletildiğini belirten Altun, 'Fransız devletinin muhtelif kurumları arasında bir iletişim kopukluğu varsa, bu sorunu çözecek olan Türkiye Cumhuriyeti değil, Fransız makamlarıdır' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Dışişleri Bakanı'nın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Erdoğan'ın gönderdiğini açıkladığı "tapeler"den haberinin olmadığını söylemesi ve Erdoğan'ı siyasi oyun çabasında olmakla suçlamasına tepki gösterdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye yazılı bir açıklama gönderen Altun, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Erdoğan'ı "siyasi oyunlar oynamakla" suçlamasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Altun açıklamasında "Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın, Türkiye’nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili attığı adımlarla ilgili son açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘siyasi oyunlar oynamakla’ itham etmesi kabul edilemez. Türkiye’nin kararlı çabaları olmasaydı bu olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Cemal Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların birçok dost ülkenin yetkilileriyle paylaşılması, Türkiye’nin gerçeği aydınlatma niyetini açıkça göstermektedir. Kanada Başbakanı Sayın Justin Trudeau da bugün yaptığı basın açıklamasında Türkiye’den kanıtları aldıklarını teyit etmişlerdir" denilen açıklama şöyle devam etti:

'FRANSIZ İSTİHBARATI TEMSİLCİSİNE DİNLETTİK'

"Bu süreçte Fransa’ya farklı şekilde muamele edilmemiştir. Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların Fransız devletinin ilgili birimleriyle paylaşıldığını bu vesileyle teyit ediyorum. 24 Ekim 2018 tarihinde Fransız istihbaratının bir temsilcisine ilgili ses kayıtları dinletilmiş ve kendisiyle aralarında kayıtların deşifresinin de bulunduğu detaylı bilgiler paylaşılmıştır. Eğer Fransız devletinin muhtelif kurumları arasında bir iletişim kopukluğu varsa, bu sorunu çözecek olan Türkiye Cumhuriyeti değil, Fransız makamlarıdır.

Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna cinayet emrini kimin verdiği de dahildir. Bu vesileyle Fransa başta olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bu amaca matuf adımları atmaya davet ediyoruz."

