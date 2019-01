Cumhurbaşkanlığı’ndan Bolton açıklaması: Zekamıza hakaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Türkiye’nin ulusal güvenliği müzakere edilemez. Suriyeli Kürtleri ABD-belirlenimli terörist grubun üyeleriyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir" dedi.

Twitter hesabından İngilizce olarak yayımladığı açıklamada Altun, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yaptıkları görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

“Umarım ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tatmıştır. Türkiye’nin ulusal güvenliği müzakere edilemez. Bizim terörle mücadelemiz, ‘olursa’ meselesi değil ‘ne zaman’ meselesidir. Suriyeli Kürtleri ABD-belirlenimli terörist grubun üyeleriyle bir ve aynı tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir.”

U.S. National Security Adviser @AmbJohnBolton held talks with his Turkish counterpart @ikalin1 at the Presidential Complex in Ankara today.

I hope that he got a taste of the world famous Turkish hospitality during his visit.

