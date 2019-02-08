Cumhurbaşkanlığı'ndan BM raporuna ilişkin açıklama: Son derece endişe verici

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapora ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten BM Raportörü Agnes Callamard'ın Türkiye ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Reuters'e konuşan Altun, "Türkiye'nin Kaşıkçı konusundaki bulguları BM Raportörü Callamard'ın basınla paylaştığı sonuçlarla benzer. Kaşıkçı konusundaki soruşturma sürecinde elimizden geldiğince işbirliği içinde olma kararlılığımızı hatırlatıyoruz" dedi.

"Kaşıkçı vakası konusunda hiç şeffaflık olmaması son derece endişe verici ve ilgili Suudi yetkililerin kredibilitesine de zarar verici" diyen Altun, "Kaşıkçı konusunda adalet istemeye devam edeceğiz. Suudi yetkililer planlı bir cinayetle Türkiye'de Kaşıkçı'yı öldüren katilleri iade etmeli" ifadelerini kullandı.