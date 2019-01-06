Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Kürtleri hedef almıyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Suriye'den çekilme süreci için 'Kürtleri korumaya yönelik anlaşma' şartının ardından yazılı açıklama yayınlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır' dedi.

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Türkiye'nin Washington ile tam işbirliği olmadan Suriye'de askeri operasyon yapmasını istemediklerini söylemesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır" açıklaması geldi.

Kalın, yazılı açıklamasında, "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "sahada da olacağız, masada da olacağız" sözlerini hatırlatan Kalın, "Bir terör örgütünün ABD'nin müttefiki olamayacağı ise izahtan varestedir" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bugün yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Suriye'den çekilme koşulu olarak "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma" imzalanması gerektiğini belirtmiş , "Türkiye'nin, tam koordinasyon içinde olmadan Suriye'de askeri operasyon düzenlemesini istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.