Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.
ABD Büyükelçiliği bugün Twitter hesabından "Türkiye’yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz. #DünyaBasınÖzgürlüğüGünü #ÖzgürBasın #WPFD2019" mesajını paylaştı.
ABD Büyükelçiliği'nin Türkçe olarak yayımladığı mesaja İngilizce olarak yanıt veren Altun ise "ABD'yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmaktan vazgeçmeye çağırmayı sürdüreceğiz. Washington başka ulusları suçlamak yerine aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi uzun süredir devam eden sorunlara eğilmeye odaklanmalıdır" ifadelerini kullandı.