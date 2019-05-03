Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasına yanıt

ABD Büyükelçiliği '3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü' etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 'Türkiye'yi ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye çağırmayı sürdüreceği' açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yanıtında 'ABD'yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmaktan vazgeçmeye çağırmayı sürdüreceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

ABD Büyükelçiliği bugün Twitter hesabından "Türkiye’yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz. #DünyaBasınÖzgürlüğüGünü #ÖzgürBasın #WPFD2019" mesajını paylaştı.

ABD Büyükelçiliği'nin Türkçe olarak yayımladığı mesaja İngilizce olarak yanıt veren Altun ise "ABD'yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmaktan vazgeçmeye çağırmayı sürdüreceğiz. Washington başka ulusları suçlamak yerine aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi uzun süredir devam eden sorunlara eğilmeye odaklanmalıdır" ifadelerini kullandı.