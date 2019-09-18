Cumhurbaşkanlığı’na sunulan EYT raporu ortaya çıktı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği tarafından Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporu ortaya çıktı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan rapor Ankara Tandoğan'daki EYT mitinginden bir hafta önce EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak tarafından Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu.
Sözcü'den Fırat Atıcı'nın haberine göre, raporu hazırlayan Erdursun, özellikle sosyal medyada konuyla ilgili asılsız iddiaların bulunduğunu belirterek asıl çalışmanın bu olduğunu belirtti. Erdursun, EYT çalışmasının Cumhurbaşkanlığı’nca olumlu karşılandığını öne sürdü.
Cumhurbaşkanlığına sunulan raporda, emekli sayısının başlangıçta sanıldığı gibi 5 milyon kişi olmadığı, 750 bin ile 1 milyon arasında değiştiği, sayının zaman içinde artacağı belirtildi.
Rapordan bir bölüm şöyle:
- Emekli olacağı yaştan 5 yıl 8 yıl 13, 15 yıl daha geç emekli olmak başlı başına mağdur olmaktır. 08/09/1999 tarihinde yapılan değişikliklerin geçmişe dönük olarak uygulaması vatandaşların vicdanında yara açmıştır. Yasayı çıkartan dönemin koalisyon hükümeti barajın altında kalmıştır.
- Yasa çıkarsa 5 Milyon 404 Bin kişinin emekli olursa maliyeti
- Ortalama Emekli Maaşı 1600TL* Toplam EYT sayısı 5.404.924= 8.647.878TL
- Yıllık EYT Maliyeti 8.647.878.400*12= 103.774.540.800TL'dir.
- Ancak bugün yasa çıkarsa 5 Milyon 404 Bin kişinin hemen emekli olması mümkün değildir.
*İlk İşe başlama tarihi stajyer ve çırak olanların her ne kadar işe başlama tarihleri 08/09/1999 öncesi olsa da emeklilikte bu kişiler emeklilik hakkı elde edemezler,
*Prim günü eksik olanlar emeklilik hakkı elde edemezler.
*Sigortalılık süresi erkeklerde 25 yıl istenir 1 Eylül 1994 sonrası sigortalı olan erkekler her ne kadar yaşını ve prim gün sayısını tamamlarsa da 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamadıkları için emekli olamazlar
*Emekli sandığına tabi çalışan kadın ve erkekler emekli olduklarında çalışırken aldıkları maaşın yarısını emekli olduklarında alacaklarından emeklilik hakkından yararlanacakların oranı %10-15'ler civarında olacaktır.
*Bağ-Kur'da kadınların 20 yıl 7200 prim günü, erkeklerin ise 25 yıl 9000 prim günü tamamlayanların sayısı tüm bağkur'lular da %25 civarındadır.
Bu durumda Emeklilikte Yaşa Takılanların Emekliliği en az 10 yıllık süreye yayılacaktır.
Yasa Çıkarsa Emekli Olacakların Sayısı 750 Bin ile 1 Milyon kişi aralığındadır.
Gerçek Aylık Maliyeti 750.000*1600=1 Milyar 200 Milyon'dur.
Gerçek Yıllık Maliyet 1.200.000.000*12=14 Milyar 400 Milyon civarındadır.