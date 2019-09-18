EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak tarafından Cumhurbaşkanlığı'na sunulan EYT raporu ortaya çıktı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği tarafından Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporu ortaya çıktı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan rapor Ankara Tandoğan'daki EYT mitinginden bir hafta önce EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak tarafından Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu.

Sözcü'den Fırat Atıcı'nın haberine göre, raporu hazırlayan Erdursun, özellikle sosyal medyada konuyla ilgili asılsız iddiaların bulunduğunu belirterek asıl çalışmanın bu olduğunu belirtti. Erdursun, EYT çalışmasının Cumhurbaşkanlığı’nca olumlu karşılandığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığına sunulan raporda, emekli sayısının başlangıçta sanıldığı gibi 5 milyon kişi olmadığı, 750 bin ile 1 milyon arasında değiştiği, sayının zaman içinde artacağı belirtildi.

Rapordan bir bölüm şöyle: