Cumhurbaşkanlığına 'dünyayı melekler mi döndürüyor' sorusu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından süreli olarak yayımlanan 'Aile' dergisinin, Temmuz sayısındaki bir yazıda, 'Dünyayı melekler taşıyor ve döndürüyor' denildi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması talebiyle konuya ilişkin Meclis başkanlığına soru önergesi verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından süreli olarak yayımlanan Aile dergisinin, Temmuz sayısındaki bir yazıda, “Dünyayı melekler taşıyor ve döndürüyor” denildi. Okul çağındaki çocuklara yönelik yazıda, “Dünyamızı yörüngesi etrafında taşıyıp bizim dört mevsim mutlu ve sağlıklı yaşamamızı sağlayan melekler de vardır elbette” ifadelerinin kullanılması üzerine CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis başkanlığına soru önergesi verdi.



“Bu ifadeler Eğitim Sisteminin temel esasları olması gereken ilerici, laik, evrensel, çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışıyla asla örtüşmemektedir” diyen Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a “Batı dünyasının uzay araştırmalarını ilerlettiği, Mars’a koloni kurulmasına kısa süre kaldığı bugünlerde Ortaçağda kalmış bu düşüncelerin çocuklara öğretilmesini doğru buluyor musunuz?” diye sordu.



CHP’li vekilin önergesinde yer alan sorular şu şekilde;



-Böyle bir anlayışla çağdaş, ilerici ve dünyayı yakalayan bir nesil oluşabileceğine inanıyor musunuz? Batı dünyasının uzay araştırmalarını ilerlettiği, Mars’a koloni kurulmasına kısa süre kaldığı bugünlerde Ortaçağda kalmış bu düşüncelerin çocuklara öğretilmesini doğru buluyor musunuz?



-Sorumlular hakkında Laikliğe ve çağdaş eğitim anlayışına aykırı davrandıklarından dolayı herhangi bir idari soruşturma açılması düşünülmekte midir?



-Konuyla ilgili gelen şikayet ya da eleştiri bulunmakta mıdır? Bu şikayet ve eleştiriler ne şekilde, nasıl ve kimler tarafından alınmıştır? Değerlendirmeleri ne zaman yapılacaktır?

