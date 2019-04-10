Cumhurbaşkanlığı'na 25 yeni araç daha...

Cumhurbaşkanlığı'na altısı yabancı, 19'u yerli 25 araç daha kiralanacak.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın güvenlik ve resmi hizmetlerinde kullanılmak üzere altısı yabancı, 19’u yerli olmak üzere sürücülü 25 araç kiralamak üzere ihale açıldı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre daha önce açılan bazı araç kiralama ihalelerini, “Ödeneğin üstünde teklif verilmesi” gibi gerekçelerle iptal eden Cumhurbaşkanlığı, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki 36 ay süresince kullanmak üzere sürücülü, altısı yabancı menşeli, 19’u da yerli araç kiralamak üzere ihale ilanı yayımladı.

Asgari 2017 model ve sedan kasa, siyah veya metalik gri olması istenilen yabancı araçlar için aranan özelliklerden bazıları “Motor hacmi 1900-2000 cc arası, otomatik vites, elektronik park freni, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, anahtarsız çalıştırma sistemi, görsel park desteği, geri görüş kamerası, tam otomatik klima, yağmur sensörü” olarak sıralandı. Yabancı araçların 170 bin kilometre, yerli araçların ise 110 bin kilometreden daha fazla kullanılmamış olması istendi.

Geçen günlerde üç yıllık süre için 66 araç kiralayan Türkiye Büyük Millet Meclisi de 10 yeni araç daha kiralamak için ihale açtı. Yedi ay süre ile kiralanacak araçlar, TBMM’yi ziyarete gelen yabancı ülke meclis başkanları ve beraberlerindeki parlamento heyetleri ile diplomatik konukların hizmetinde kullanılacak.

Siyah, lacivert ya da füme metalik renk olması istenen araçların, “En az 2015 model ve 1598 cc. motor hacmine sahip olması, yol bilgisayarı ile sürücünün yorgunluğun tespit eden ikaz sistemi bulunması” gibi teknik özelliklerinin bulunması şart koşuldu.