Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinde 'Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi' olarak yeniden konumlandırılan Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, yeni dönemde de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin başkanı olarak görev alacak.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinde 'Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi' olarak yeniden konumlandırılan Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, yeni dönemde de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin başkanı olarak görev alacak.

Arda Ermut, 2015 yılından bu yana Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

2006 YILINDA KURULMUŞTU

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, sermaye gruplarının, uluslararası tekellerin, çok uluslu konsorsiyumların Türkiye'de yatırım yapmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 2006 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kurulmuştu. Kurulduğu günden bu yana birçok sermaye grubunun ve uluslararası tekellerin Türkiye'ye girmesi için çalışan kurum, yeni dönemde 'Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi' olarak varlığını sürdürecek.

Merkezi Ankara'da olan kurumun, İstanbul ofisinin yanı sıra yatırım potansiyeli yüksek olan 13 ülkede temsilciliği bulunuyor.

ARDA ERMUT KİMDİR?

Arda Ermut, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu. 2005 yılında Başbakanlık İstanbul Ofisi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak başlayan Ermut, 2007 yılında T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın kurulmasıyla birlikte burada Asistan Proje Direktörlüğü görevini üstlendi.

Daha sonra sırasıyla Proje Direktörü, Baş Proje Direktörü ve Başkan Danışmanı olarak görev yapan Ermut, Ajans bünyesinde Orta Doğu ve Güneydoğu Asya bölgelerinden Türkiye'ye yatırım çekilmesine yönelik projeleri ve destek süreçlerini yönetti. 2011 yılında Ajans bünyesinde Kamu-Özel Sektör Daire Başkanlığına atandı ve Başkan Yardımcısı olarak ajansı temsil etmeye başladı. 2015 yılı itibarıyla Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı görevini üstelenen Arda Ermut, aynı zamanda, 130 ülkeden 170 ulusal ve bölgesel yatırım destek ajansını kapsayan çatı kuruluş olan Dünya Yatırım Ajansları Birliği'nin de (WAIPA) Başkanlığını yürütüyor.

Ermut ayrıca Viyana Ekonomik Forumu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve SunExpress Havayolu şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.