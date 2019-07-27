Cumhurbaşkanlığı üniversite mezunlarının iş bulma süresi ve istihdam istatistiği yayınladı

Cumhurbaşkanlığı, YÖK ve SGK verileriyle üniversite mezunlarının istihdam oranları, ortalama iş bulma süreleri, ortalama ücretleri gibi bir dizi veri yayınladı. Yayınlanan verilere göre mezun olduktan sonra iş bulma süresi en uzun olan bölümler arasında öğretmenlik, hukuk, piskolojik danışmanlık ve siyasal bilimler bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, üniversite tercihleri öncesinde, bölümlerin mezunlarının durumlarına yönelik bir veri tabanı hazırladı. “Üni-Veri” adı altındaki veri tabanı YÖK ve SGK verileri kullanılarak hazırlandı.

Üniversite tercihini yapacak sevgili adaylar!

Geleceğinizi şekillendirirken kararlarınızı objektif kriterlere göre verebilmeniz için hazırladığımız, YÖK ve SGK verilerine dayalı Üni-Veri'ye https://t.co/wDQUK9FXye'den ulaşabilirsiniz.

Başarılar dileriz. #üniveri #tercih2019 pic.twitter.com/Y1O6NQwcti — T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (@tccb_iko) July 26, 2019

Yayınlanan istatistiklerde 2014-2018 döneminin verileri kullanılırken, mezuniyetten sonra ilk 12 ay iş bulma oranları, mezunların ilk işe girdiklerinde aldıkları ortalama ücret, kamuda işe girebilme oranı, iş bulma süreleri ve nitelik uyuşmazlıklarına yer verildi.

İŞ BULMA SÜRESİ EN UZUN OLANLAR HUKUKÇULAR

Ortalama iş bulma sürelerinin yer aldığı verilere göre, mezun olduktan sonra en hızlı iş bulanlar ortalama 4 ay 2 günle tekstil mühendisleri. Tekstil mühendislerini de sırayla iç mimarlar, mimarlar, konservatuvar mezunları ve endüstriyel tasarımcılar takip ediyor.

Ortalama iş bulma süreleri en uzun olanlarsa 17 ay 14 günle hukuk mezunları. Hukuk mezunlarının ardından piskolojik danışmanlık ve rehberlik mezunları, maliye mezunları, öğretmenler ve siyasal bilimler ve uluslararsı ilişkiler mezunları takip ediyor.

İLAHİYATÇILAR, JEOFİZİKÇİLERDEN VE ARKEOLOGLARDAN DAHA FAZLA KAZANIYOR

İşe ilk başladıklarında aldıkları ortalama ücret en yüksek olan kesim tıp mezunları oldu. Tıptan sonra en yüksek ücretleri alanlarsa pilotaj mezunları, uçak mühendisleri, gemi mühendisleri, bilgisyar mühendisleri, maden mühendisleri, endüstri mühendisleri, elektrik ve elektronik mühendisleri ve ilahiyat mezunları oldu. En düşük ücretleri alanlar arasındaysa iç mimarlık mezunları, iletişim mezunları, antropoloji mezunları, arkeologlar ve jeofizik mühendisleri bulunuyor.

70 BÖLÜMÜN 52’Sİ 3 BİN LİRANIN ALTINDA ALIYOR

Listedeki 70 bölümden 52 sinin 3 bin TL’nin altında işe başladığı dikkat çekerken, 4 bin TL’nin üzerinde sadece 4 bölüm yer aldı.