Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: 'T A M A M' tweetleri sahte

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyada 2 milyondan fazla 'T A M A M' mesajı atılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Millet tamam derse çekiliriz" açıklaması sonrası sosyal medyada 2 milyondan fazla "T A M A M" mesajı atılmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sosyal medyayla algı operasyonu beyhude bir çabadır. Bunun nihai kararını verecek olan milletimizdir, sandık asıl belirleyici olacaktır. Burada sahte hesaplar üzerinden algı operasyonu yapılması bir şey ifade etmiyor, gerçekler sandıkta ortaya çıkacak. Biz bu kararın devam olacağını öngörüyoruz, güvenimiz tam. Şu kadar tweet atılmış, bu kadar TT olmuş bunlar bağlayıcı değil. Asıl olan milletimizin vereceği karar" ifadelerini kullandı.

KALIN SAHTE HESAP DEDİ AMA...

Konuşmasında "tamam" mesajlarının sahte hesaplardan atıldığını ileri süren Kalın'ın bu açıklamasına rağmen, dün atılan "devam" mesajlarının sahte hesaptan atıldığı ortaya çıkmış, Twitter binlerce "devam" mesajını silmişti.

ORTAK MİTİNG AÇIKLAMASI

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve BBP'nin ortak bir miting yapacağını, bunun takviminin kısa süre sonra açıklanacağını söyledi.