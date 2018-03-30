Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Fransa'ya 'SDG ile arabuluculuk' tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa'nın SDG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapma açıklamasına ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, "SDG ve Türkiye arasında arabulucu olabiliriz" şeklindeki açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kalın, Macron'un açıklamasıyla ilgili "Türkiye'nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz" dedi.

Kalın, "Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün gerçek kimliğini gizleyemez" ifadelerini kullandı.