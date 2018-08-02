Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın YAŞ kararlarını açıkladı: Deniz Kuvvetleri Komutanı oramiral oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Metin Temel de orgeneralliğe terfi etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kalın, 9 general/amiralin bir üst rütbeye, 41 albayın ise general/amiralliğe yükseltildiğini belirterek, 13 generalin görev sürelerinin 1 yıl, 383 albayın da görev sürelerinin 2 yıl süreyle uzatıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi" bilgisini verdi. Kuvvet ve ordu komutanlarının orgeneral/oramiral rütbelerine ulaşmamış olması geçmiş teamüllere aykırılık oluşturuyor.

12 general/amiralin kadrosuzluktan emekliye sevk edildiğini belirten Kalın, 215 olan general/amiral sayısının da 244 olacağını söyledi.