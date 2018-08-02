Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın YAŞ kararlarını açıkladı: Deniz Kuvvetleri Komutanı oramiral oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Kalın, 9 general/amiralin bir üst rütbeye, 41 albayın ise general/amiralliğe yükseltildiğini belirterek, 13 generalin görev sürelerinin 1 yıl, 383 albayın da görev sürelerinin 2 yıl süreyle uzatıldığını kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi" bilgisini verdi. Kuvvet ve ordu komutanlarının orgeneral/oramiral rütbelerine ulaşmamış olması geçmiş teamüllere aykırılık oluşturuyor.
12 general/amiralin kadrosuzluktan emekliye sevk edildiğini belirten Kalın, 215 olan general/amiral sayısının da 244 olacağını söyledi.