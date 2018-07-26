Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'ye: 'Tavırlarını gözden geçirsinler'

ABD-Türkiye gerilimi tırmanırken, bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

ABD-Türkiye arasında gerilim yükselirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bir açıklamada bulundu.

Kalın, "ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir. FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir. ABD, kendi çıkarlarına, müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir" dedi.