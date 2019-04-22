Cumhurbaşkanlığı: Halk, terörün siyasi uzantılarıyla işbirliğini hazmedemiyor

Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CHP'yi ve CHP liderini suçladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, önceki gün Çubuk’ta asker cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırılmasıyla ilgili hükümete yakın Sabah gazetesine konuştu.

“Şiddetin hiçbir türü tasvip edilemez” diyen Altun, “CHP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kurduğu ittifak” ve seçimden sonra HDP tarafından yapılan “biz kazandırdık” açıklamalarının toplumun kahir ekseriyetinde ciddi bir tepki yarattığını iddia etti. Altun, “Birileri Erdoğan nefretinden dolayı bu teröristlerin siyasi uzantılarını desteklemeyi, onlarla ittifak kurmayı kendilerine yediriyor olabilir ancak halk bu işbirliğini kesinlikle hazmedemiyor” dedi.

“TEPKİ GÖSTERENLERE ‘ORGANİZE SUÇ ŞEBEKESİ’ MUAMELESİ YAPMAK DOĞRU DEĞİLDİR”

Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Terör örgütü PKK tarafından şehit düşürülen askerlerimizden Yener Kırıkçı'nın cenazesinde istenmeyen bir olay yaşandı. Haince bir terör saldırısında şehit düşen askerlerimizin acısından ziyade cenaze merasiminde yaşananlar gündem oldu. Elbette yaşanan olaydan üzüntü duyduk. Şiddetin hiçbir türü tasvip edilemez. Biz kimilerinin yaptığı gibi şiddetin önüne "devrimci" sıfatı getirip, şiddeti "devrimci şiddet" diyerek meşrulaştırmayız. Şiddetten medet umamayız.

Sn Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenlere ‘bir grup öfkeli marjinal insan’, ‘organize suç şebekesi’ muamelesi yapmak doğru değildir. Oradakiler kahraman şehidimize karşı son vazifelerini yerine getirmek için bir araya gelmiş şehit yakınlarıydı. Kardeşleri, evlatları, bugüne kadar 40 bin canımızı kalleşçe almış terörist bir örgüt tarafından şehit edilmişti. Birileri Erdoğan nefretinden dolayı bu teröristlerin siyasi uzantılarını desteklemeyi, onlarla ittifak kurmayı kendilerine yediriyor olabilir ancak halk bu işbirliğini kesinlikle hazmedemiyor.”

“BU İSTENMEYEN OLAYA ZEMİN HAZIRLAMIŞTIR”

“Olayın spontane geliştiği; planlı olmadığı gün gibi aşikardır. Her ne olursa olsun soğukkanlılığımızı korumalı ve bu toplumsal öfkenin kaynağına inmeliyiz” diyen Altun şöyle devam etti:

“Sayın Kılıçdaroğlu, cenazesine katıldığı askerimizin daha seçim öncesinde ‘onlar mı bize saldıracak? Hayır efendim’ dediği bir terör örgütünün saldırısıyla şehit olduğunu nasıl görmezden gelebiliyor. Toplumun terör konusundaki hassasiyetini yok sayarak bir siyasal ittifak kurma girişiminin istenmeyen sonuçlar üreteceği aşikardır. Bu rahatsızlığın anlaşılması ve giderilmesi için çalışılması gerekiyor.

Halka unutkan, istedikleri yöne çekebilecekleri bir kitle muamelesi yapanlar, sosyal medyanın dışında gerçek bir dünya olduğunu ve burada manipülasyonların kolay kolay tutmadığını anlamak zorunda. Kardeşlerimizi, evlatlarımızı, babalarımızı şehit vererek bugünlere getirdiğimiz bir mücadeleyi ve bu mücadeleyi kime karşı verdiğimizi unutacağımızı düşünmeleri bu toplumun kodlarına ne kadar yabancı olduklarının bir kanıtıdır. Ortada tarifsiz bir acı vardır. Tarifsiz bir acının yaşandığı böylesi bir atmosferde gerilimin bir parçası olacak davranışlar ne yazık ki bu istenmeyen olaya zemin hazırlamıştır.”