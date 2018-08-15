Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın 'boykot' çağrısını önce sansürledi, sonra metne ekledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'Amerika’nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız' şeklindeki sözleri, Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesindeki konuşma metninde yer almadı. Durumun haber olmasının ardından ‘sansürlenen’ bölüm metne eklendi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Amerika’nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız”sözleri, Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesindeki konuşma metninde yer almadı.

Durumun haber olmasının ardından "sansürlenen" bölüm metne eklendi.

Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium’da düzenlenen İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu’nda dün yaptığı konuşmada “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların Iphone’u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı anlasınlar. Dolayısıyla biz, kendimize yeteceğiz” demişti.

Erdoğan’ın bu sözleri basında haberleştirildi. Cumhurbaşkanının söz konusu konuşmasının haberi Anadolu Ajansı’nda da "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika’nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" ifadeleriyle yer aldı.

Erdoğan’ın tüm konuşmalarını fotoğraflarıyla aktaran Cumhurbaşkanlığı, konuşmaya "Ekonomik özgürlüğümüzü, birbirimize kenetlenip imkanlarımızı seferber ederek koruyacağız" başlığıyla yer verdi.

Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın sitesinde Erdoğan’ın konuşmasındaki “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların Iphone’u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı anlasınlar. Dolayısıyla biz, kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz” sözleri yer almadı.

Durumun birçok gazetede haber olmasının ardından söz konusu bölüm metne sonradan eklendi. Şu anda Cumhurbaşkanlığı sitesindeki metinde, Erdoğan’ın konuşmasının tamamı yer alıyor.