Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı: Parlamenter sisteme dönüş mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, parlamenter sisteme dönüş olup olmayacağına ilişkin soruya "Geriye dönüş bana göre mümkün görünmüyor" yanıtını verdi. Uçum geçen hafta da, muhalefetin Meclis çoğunluğunu elde etmesi haline seçimlerin tekrarlanabileceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Habertürk TV'de yayınlanan Gerçek Fikri Ne? programında Kübra Par ve Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı.

"Yeni sistem gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı mıydı" şeklindeki soruya Uçum, "Ben buna kesinlikle evet diyebilirim" cevabını verdi.

Uçum, "Benim pozisyonumu biliyorsunuz. Belli konularda fikrini ifade eden pozisyondayım. seçim sonucu ortaya çıkacak hem hükümet hem de meclis arasındaki ilişkiyi değerlendirecek olan siyasiler, siyasi partilerdir. Bu sistemin en önemli özelliği seçmenin seçeneklerini arttırmasıdır. Seçilmiş hükümet ve meclis arasında bir takım uyumsuzluklar ileride çıkabilir mi çıkabilir. Sistem burada siyaseti uzlaşmaya yönlendiriyor. Siyasi anlamda çözüm üretmeye yönlendiriyor" dedi.

Uçum, sistemle ilgili bir pişmanlık var mı şeklindeki soruyu, "Ben böyle bir tartışma görmedim, tanık olmadım. Çok hızlı biçimde istişarelerin yapıldığı ve bunun isadetli bir karar olduğunu süreçlerde gördüm" şeklinde yanıtladı.

Parlamenter sisteme dönüş olup olmayacağına ilişkin Uçum, "Geriye dönüş bana göre mümkün görünmüyor" dedi.

Uçum, af konusunun seçimden sonra gündeme gelebileceğini söyledi.