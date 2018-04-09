Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasında şaşırtan karar!

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yıkılacaksın diktatör, Diktatör Tayyip' sözlerinin yer aldığı tweet için Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasında şaşırtıcı bir karar alınarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.