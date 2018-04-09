Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasında şaşırtan karar!

Samsun Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmada bir Twitter kullanıcısının 'Yıkılacaksın diktatör, Diktatör Tayyip' sözlerinin yer aldığı tweet için kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Savcılık kararında "dosyanın bir bütün olarak değerlendirilmesinde, Cumhurbaşkanına yönelik 'Korku insana böyle şeyler yaptırabilir, normaldir. Yıkılacaksın diktatör! Tiranlık günleriniz sayılı #Diktatör Tayyip' beyanının vatandaşlar arasında birbirlerine yönelik yapıldığı, Cumhurbaşkanına yönelik hareket edilmediği anlaşılmıştır" denildi.