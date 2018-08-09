Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Selde mahsur kalanlar kurtarıldı

Ordu'da dün meydana gelen selde tekstil fabrikasında mahsur kalan 165 kişi kurtarıldı. Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay maddi zararın karşılanacağını belirtti.

Ordu'da dün meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu çöken köprü sayısı sekize ulaşırken Ünye ilçesinde bir tekstil fabrikasında mahsur kalan 165 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde selden hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın Ünye başta olma üzere Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerini etkilediğini söyledi. Oktay "Kapasitenin çok üzerinde yağış olması kaynaklı bazı yerlerde mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Bu vatandaşlarımızın tamamı mahsur kaldıkları yerden kurtarılmış durumda. Yine tekstil fabrikasında 165 çalışanımız vardı. İlgili birimlerimizin, sahil güvenlik, jandarma, emniyet, Valiliğimiz, AFAD, 112 Acil başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimizin canla başla çalışmasıyla bu arkadaşlarımız tahliye edilmiş durumda. Yine mevsimlik işçilerimiz vardı. Aynı şekilde onlarla ilgili de her türlü tahliye işlemleri tamamlandı. Tüm bu olaylar içerisinde bizi sevindiren olay herhangi bir can kaybımızın olmaması" dedi.

İKİ YARALI AMELİYATA ALINDI

Yaralı iki kişinin ameliyatta olduğunu söyleyen Oktay, Valilikte ön hasar çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğüne değinerek, şöyle konuştu: "Gerek ev ve işyerleriyle ilgili gerekse de fındık üreticilerimizin de gördüğümüz kadarıyla hasarı büyük. Hasar çalışmaları tamamlanacak, tamamlanmadan bu aşamada bir açıklama yapmamız uygun olmaz ama selden, afetten zarar gören bütün Ordu'daki, Ordu'nun farklı ilçelerinde Ünye başta olmak üzere vatandaşlarımız rahat olsunlar, devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız. Şu ana kadar da zaten ilk andan itibaren de Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu çok yakinen takip ediyorlar. Kendisi zaten hepimizi de talimatlandırmış durumdalar. Hiçbir vatandaşımız açta açıkta herhangi bir şekilde herhangi bir şeye ihtiyacı olacak şekilde kalmayacak."

Heyelanların olduğu bazı köy yollarında çalışmaların sürdüğünü anlatan Oktay, bütün köylerle de iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Türk Kızılayı'nın da gerekli yerlerde tüm vatandaşları misafir ettiğini, ayrıca sahil yolu üzerindeki köprünün tek yöne ulaşıma açık olduğunu kaydeden Oktay, hasarlı olan üç köprüde de gerekli çalışmaların yerine getirildiğini söyledi.

SOYLU: MADDİ KAYIPLAR KARŞILANACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ünye'de çöken Cevizlidere Köprüsü'nde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır" dedi.

Yüksek oranda maddi hasar oluştuğunu belirten Soylu, olayda can kaybının olmadığını söyledi.

Karadeniz'i birbirine bağlayan tek yoldaki köprünün bir tarafının yıkıldığını kaydeden Soylu, şöyle devam etti:

"Diğer tarafından ancak ulaşımın sağlanması şu anda mümkün ama Karayollarımız da diğer birimlerimiz de bu konuda hemen çalışmalarına başlayacaklar. Ordulu hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır. Bu konudaki hasar tahribatı ne ölçüdedir arkadaşlarımız mevsim ve yağmurlar el verdiği ölçüde buna bakacaklar ve zannediyorum kısa bir süre içerisinde bu gerçekleşecektir."

