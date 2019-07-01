Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Libya açıklaması: Sonuçları ağır olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya'da alıkonulan Türkiye vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep ederken, 'Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar ‘meşru hedef’ haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır' dedi.

Libya'da Hafter güçlerince alıkonulduğu belirtilen Türkiye vatandaşlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi.

"Libya’da Hafter’e bağlı illegal milis güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarımızla ilgili olarak ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve direktifleri doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığımız, Libya Büyükelçiliğimiz ve ilgili tüm birimlerimizle birlikte gerekli çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir" diyen Oktay, "Libya’da bulunan vatandaşlarımızla irtibat kurulmuş, sağlık durumlarının iyi olduğu teyit edilmiştir. Alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılarak Türkiye’ye getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımız titizlikle faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadesini kullandı.

Oktay, "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar ‘meşru hedef’ haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır" diye konuştu.