Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Fırat'ın doğusuna geçiyoruz, hep birlikte yapacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Münbiç'e geliyoruz ve oradan Fırat'ın doğusuna geçiyoruz. Hep birlikte yapacağız. El Bab'daki başarıyı Fırat'ın doğusuna da taşıyacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümü" etkinliği kapsamında Lefkoşa'da, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı (KTBK) ziyaret etti.

Oktay daha sonra El Bab'daki Akil Tepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu vasıtasıyla askerlerle görüntülü telefon konuşması gerçekleştirdi.

Oktay, görüşme sırasında, "Münbiç'e geliyoruz ve oradan Fırat'ın doğusuna geçiyoruz. Hep birlikte yapacağız. El Bab'daki başarıyı Fırat'n doğusuna da taşıyacağız. Terör örgütlerini geldikleri yerlere göndereceğiz veya kazdıkları mezarlarına gömeceğiz. Türkiye'ye karşı kimse hiçbir oyunun parçası olamaz. Siz El Bab'da bunu gösterdiniz. Türkiye'nin şakası olmadığını herkes görmüştür. Bundan sonra da görecektir" dedi.