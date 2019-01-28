Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Hedefimiz Antarktika'da kalıcı üs kurmak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi' kapsamında 3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne ilişkin, 'Bu yıl da bu seferimizle geçici üssü kuruyor olacağız. Sonraki hedefimiz de kalıcı üssü kurmak' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi" kapsamında 3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılmak üzere yarın yola çıkacak Türk ekibiyle Toyota Türkiye Fabrikası'nda bir araya geldi.

'ŞU AN GÖZLEMCİYİZ, SONRA DANIŞMAN OLACAĞIZ, SONRA ÜS KURACAĞIZ'

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin düzenlendiğini aktaran Oktay, Türkiye olarak Antarktika'da "gözlemci ülke" statüsünden "danışman ülke" statüsüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

"29'u danışman ülke statüsünde toplam 53 ülkeden oluşan bir anlaşmalar birliği bu. Dolayısıyla Türkiye olarak buradaki hedefimiz, buraya danışman ülke statüsüne geçiyor olabilmek, şu anda gözlemci statüsündeyiz" diyen Oktay, bunun için bazı şartlar gerektiğini, bunlardan birincisinin bilimsel programı hazırlamak olduğunu, Türkiye olarak da bu programı hazırladıklarını kaydetti.

Antarktika'da diğer ülkelerle bilimsel araştırmalarda bulunma şartını da yerine getirdiklerini anlatan Oktay, "Bir diğer şart da üs kurulması. Öncesinde geçici üs kurulması, akabinde de kalıcı üs kurulması. Bu yıl da bu seferimizle geçici üssü kuruyor olacağız. Sonraki hedefimiz de kalıcı üssü kurmak. Ondan önce, danışman ülke statüsüne geçebilmek için iki şartımız kalıyor. O da Ulusal Antarktik Program Yürütücüleri Birliği'ne (COMNAP) ve Antarktika Bilimsel Araştırmalar Komitesi'ne (SCAR) üye olmak. Bunlar bu anlaşmalar sisteminde, bilimsel araştırmalarla ilgili iki program. İnşallah biz bunlara da üyeliği gerçekleştiriyor olacağız. Sonrasında da danışman ülke olarak inşallah 30'uncusu oluruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı.