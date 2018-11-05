Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Brunson gündemi suniydi

Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD ile ilişkilerdeki sorunumuz aslında bir Brunson sorunu değildi. Böyle bir sorunumuz yoktu. Biz bunun sorun olduğunu da hala düşünmüyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ABD'nin İran'a dönük yaptırımlarıyla ilgili "Tek bir ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda oluştuğu yaptırımlara bütün dünyanın uymasını beklemek doğru ve adil değil" dedi ve Türkiye'nin komşusu olan İran'la ilişkilerini bir günde koparmasının mümkün olmadığını söyledi:

"İran'a baktığınızda bizim komşumuz. Ben kış geldiğinde kendi ülkemi besliyor olmam lazım. Başkalarının iç politikalarının ne olduğuyla alakalı ben 85 milyona dönüp, onların ilişkisi bozuldu enerji almayayım diyemem. Türkiye büyük bir ülkedir. Bizim komşumuz olan bir ülkeyle ilişkimizi bir günde kesip koparma şansımız yok."

"Bizim ABD'yle sorunumuz Brunson sorunu değildi" diyen Oktay "Bu yapay bir gündemdi, bakanlara uygulanan yaptırımda yapay bir gündemdi. Biz duruşumuzu açıkça ifade ettik zaten. Hem resmi anlamda hem de Cumhurbaşkanımızın Trump'la olan gündeminde konuşulmuştu." dedi.