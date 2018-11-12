Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 4 bin hakim ve savcı tasfiye edildi

Hakim ve savcı atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cemaat operasyonları kapsamında 4 bin hakim ve savcının tasfiye edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hakim ve savcı atama töreninde konuştu.

Oktay, törende 15 Temmuz'dan sonra görevden alınan Cemaatçi hakim ve savcıların sayısını açıkladı.

"17-25 Aralık girişimi ve 15 temmuz hain darbe teşebbüsü hepimizi yargının tarafsız ve bağımsız olmasının ne kadar büyük önem taşıdığını hepimize göstermiştir" diyen Oktay, "Yargı, içindeki FETÖ'cüleri en hızlı temizleyen kurum olmuştur. 4 bin civarında FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ REFERANS DÖNEMİ

Yargıçlar Sendikası eski Başkanı Mustafa Karadağ, Mart ayında yapılan hakim ve savcı atamaları töreni sonrası soL'a yaptığı açıklamada yargıdaki yeni dönemde atamaların nasıl yapıldığını açıklamıştı.

"Yargıçlar alınırken, 'AKP'den referans getirmezseniz yargıç ve savcı olamazsınız' deniliyor. Yargıç ve savcı adaylığına bile kabul edilmiyorlar. Sınava katılanlar şunu biliyor artık, referansınız olmazsa sınava giremezseniz bile" diyen Karadağ, "Referansınız güçlü değilse de mülakatı geçemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.