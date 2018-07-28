Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Artık işler hızlı olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay memleketi Yozgat'ta yaptığı açıklamada, 'İnşallah yeni dönemde işler hızlı olacak. Türkiye önündeki engelleri çok daha hızlı şekilde aşmaya başlayacak' dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere karayolu ile Ankara'dan memleketine gelen Fuat Oktay'ı Vali Kemal Yurtnaç ve il protokolü karşıladı.

Yeni dönemde işlerin daha hızlı ilerleyeceğini aktaran Oktay, "Türkiye'nin kalkınması çok daha hızlanıyor olacak. Türkiye önündeki engelleri çok daha hızlı şekilde aşmaya başlayacak. Ben inanıyorum her ile olduğu gibi Yozgat'a da mutlak şekilde yansıması olacaktır. Biz bunun detay çalışmalarını zamanla yapıyor olacağız. Yoğunlaşarak devam ediyor olacağız. Bundan sonraki işlerin Yozgat'ta da bütün Türkiye'de olduğu gibi nasıl daha hızlı yürütülebileceği ile alakalı ilimizi ilçeleriyle birlikte nasıl kalkındırıyor olacağımızla alakalı hep birlikte ekip olarak yolumuza devam ediyor olacağız" diye konuştu.