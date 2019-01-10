Cumhurbaşkanı ve ailesini korumak için özel yasa

Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile 'Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü' kuruldu. Kurum, Cumhurbaşkanı ve ailesi ile yakın çalışma arkadaşlarını koruyacak.

Cumhurbaşkanlığı teşkilatı ile bazı bakanlıkların teşkilat yapıları ve hizmet birimlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kararnamede, yeni kurulan hizmet birimleri ile bazı kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usuller belirlendi.

Yeni Çağ'ın haberine göre bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı teşkilatlarında yer alan Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak yerine Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu.

Ayrıca çeşitli bakanlıklara bağlı bazı genel müdürlük ve daire başkanlıkları kapatılarak yerlerine yeni genel müdürlük ve daire başkanlıklarının kuruluşu gerçekleştirildi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' KURULDU

Kararname ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı bünyesinde Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu.

Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı ve aile fertleri ile Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanının korunması talimatı verdiği kişilerin "maddi ve manevi şahsiyetlerine yönelik her türlü saldırıya karşı", Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerinde ve ikametleri ile her türlü ulaşım aracında, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği toplantı, gezi, tören veya açılış gibi faaliyetlerde gerekli koruma tertip ve tedbirlerini almak veya aldırmakla sorumlu olacak.

CUMHURBAŞKANINA BAĞLI OLACAK

Koruma Hizmetleri Genel Müdürü hizmet yönünden Cumhurbaşkanına, idari yönden ise İdari İşler Başkanına bağlı olacak. Koruma hizmetlerinin yerine getirilmesinde İçişleri Bakanlığından görevlendirilen personel Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı görev ve çalışma mevzuatı ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarını genel müdürün emri ve gözetiminde yerine getirecek.

Söz konusu birimin personeli ise İdari İşler Başkanlığının talebi üzerine Emniyet, Jandarma veya Sahil Güvenlik hizmetleri sınıflarına mensup olanlar arasından İçişleri Bakanlığınca görevlendirilecek.