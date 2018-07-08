Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle kıdem tazminatı fonu kurulabilecek

AKP 24 Haziran sonrası emekçilere yönelik saldırısına büyük bir adım daha eklemeye hazırlanıyor. 700 sayılı uyum KHK'sına göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kıdem tazminatı fonu kurulması öngörülüyor.

AKP’nin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” diye adlandırdığı yeni düzenin ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Dün (7 Temmuz 2018) Resmi Gazetede yayımlanan 700 sayılı uyum KHK’sının 60’ıncı maddesine göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kıdem tazminatı fonu kurulması öngörülüyor.

Böylelikle patronların 50 yıla yaklaşan özlemi olan “Kıdem Tazminatı Fonu” yaşama geçirilebilecek.

1475 sayılı İş Yasasının 14’ncü maddesine 1975 yılında bir fıkra eklenmişti. Eklenen fıkrada; işverenlerden, ücretlerin belli bir oranını kurulacak Fona yatırmaları ve kıdem tazminatlarının havuzda biriken paradan ödenmesi öngörülüyordu.

Milliyetçi Cephe (MC) olarak adlandırılan AP, MHP, MSP koalisyon döneminde eklenen bu kural, patronlara ceplerinden ayrıca para çıkmadan işçi çıkarabilme avantajı sağlıyordu.

Kıdem Tazminatı Fonu ne MC dönemlerinde ne de daha sonra kurulabildi. İktidarlar öylesine büyük direnişlerle karşılaştılar ki 2003 yılında 4857 sayılı İş Yasasını çıkaran AKP bile cesaret edemedi.

Yeni İş Yasasıyla 2547 sayılı Yasanın kıdem tazminatı fonunun da düzenlendiği 14’ncü maddesini yürürlükte bırakmakla yetinmek zorunda kaldılar.

Patronlar, Fon kurulmasını sabırsızlıkla bekliyorlar: hem işçi çıkarmanın mali yükünden kurtulacaklar, hem de birikecek milyarlarca lirayı yönetmek/kullanmak fırsatına kavuşacaklar.

Fonun kurulma zamanının geldiği anlaşılıyor. 2547 sayılı Yasanın 14’ncü maddesinde; “Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir” yazıyordu. Bu kurala; “veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle” sözlerini eklediler.

Böylelikle yasa çıkarılmasına gerek olmadan Fon kurulabilecek.

CB Kararnameleri, yasalar için öngörülen süreçlerden geçmiyor. Ne komisyonlarda ne de Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. Baskın biçiminde Resmi gazetede yayımlanıyor ve hemen yürürlüğe giriyor. Kamuoyunda tartışılmasına fırsat tanınmadığı için direnmek, geri bıraktırmak, değiştirmeye çalışmak gibi olanaklar kullanılamıyor.