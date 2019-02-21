Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilal Erdoğan için özel federasyon kurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kuruculuğunu yaptığı, Mütevelli Heyeti'nde ve tüm etkinliklerinde yer aldığı Okçular Vakfı'na bir müjde de Saray'dan geldi.
Geleneksel okçuluğu sürdürdüğünü belirten Vakıf, şimdi de bir federasyon çatısına sahip oldu.
"Özel Hukuk Hükümlerine Tabi, Tüzel Kişiliğe Sahip ve Bağımsız Statüde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kurulmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Erdoğan'ın imzasıyla kurulan federasyonun yönetiminde kimlerin yer alacağı merak konusu.