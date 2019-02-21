Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilal Erdoğan için özel federasyon kurdu

Son olarak Beykoz Belediyesi'nin mesire alanını bedelsiz bir şekilde verdiği Bilal Erdoğan'ın Okçular Vakfı'na bir 'müjde' daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 'Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kurulmasına Dair Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı. Federasyon'un yönetiminde kimlerin yer alacağı şimdiden merak konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kuruculuğunu yaptığı, Mütevelli Heyeti'nde ve tüm etkinliklerinde yer aldığı Okçular Vakfı'na bir müjde de Saray'dan geldi. Geleneksel okçuluğu sürdürdüğünü belirten Vakıf, şimdi de bir federasyon çatısına sahip oldu. "Özel Hukuk Hükümlerine Tabi, Tüzel Kişiliğe Sahip ve Bağımsız Statüde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kurulmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzasıyla kurulan federasyonun yönetiminde kimlerin yer alacağı merak konusu. İLGİLİ HABER Bilal Erdoğan'a 'bedelsiz' mesire alanı verildi!