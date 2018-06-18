Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Seçimden sonra OHAL kalkacak, piyasalara olumlu yansıyacak

Ülkeyi yaklaşık iki yıldır OHAL koşullarında yöneten AKP, OHAL'in kaldırılmasını seçim vaadi olarak kullanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, 24 Haziran'daki seçimlerden sonra olağanüstü halin (OHAL) kalkacağını söylerken, bunun piyasalara olumlu bir şekilde yansıyacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmelerde seçimlerden sonra OHAL'in kalkacağını belirten Ertem, bunun piyasalara olumlu yansıyacağını söyledi.

'KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU KURUYORUZ'

Ertem ayrıca daha önce açılmasının planlandığı duyurulan kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili detaylı bilgi verdi. Ertem, "KOBİ'leri değerlendirecek bir tür kredi derecelendirme kuruluşu kuruyoruz. Devletin değil özel sektörün yapacağı derecelendirme kuruluşu seçimlerden hemen sonra devreye girecek" diye konuştu.

Ertem, "Bu derecelendirme kuruluşu zamanla uluslararası bir kuruluş olarak faaliyet gösterecek. Bu kuruluş bankaların kredi verebilmesini rahatlatacak, faizlerdeki köpüğü alacak" bilgilerini paylaştı.

'TÜRKİYE, MEVCUT PİYASA FİYATLANMASINI HAK ETMİYOR'

Ayrıca merkezi yönetimin mayıs ayında bütçe fazlası vereceğini belirten Ertem, Türkiye'nin mevcut piyasa fiyatlamasını hak etmediğini belirtti.

Ertem, Merkez Bankası'nın seçim sonrası önceliğinin enflasyon hedeflemesi olduğunun altını çizdi.