Cumhurbaşkanı adaylarına yapılan bağış miktarları belli oldu

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dışındaki Cumhurbaşkanı adaylarına ne kadar bağış yapıldığı belli oldu.

24 Haziran seçiminde yarışan Cumhurbaşkanı adaylarına vatandaşlar tarafından yapılan bağış rakamları ortaya çıktı.

Dünya gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dahil edilmediği listede en çok bağışı CHP'nin adayı Muharrem İnce topladı.

143 bin kişinin bağışta bulunduğu İnce, 25 milyon 791 TL topladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ise yaklaşık 17 bin kişi 5.4 milyon liralık bağışta bulundu.

Akşener’i, Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu izledi. 805 bin lira bağış toplayan Karamollaoğlu’na bağış yapan kişi sayısı 2 bin 543 oldu.

HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’a 3 bin kişi toplamda 489 bin lira bağış yaptı.

Vatan Partisi’nden aday gösterilen Doğu Perinçek’e ise bine yakın vatandaş yardım yaptı. Perinçek’e yapılan toplam bağış tutarı 300 bin lirayı buldu.