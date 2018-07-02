'Cumhur İttifakı'nın küçük ortağından erken yerel seçim çağrısı

24 Haziran seçimlerine 'Cumhur İttifakı' bileşeni olarak giren BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, 2019'un Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin 2018'in sonbaharına alınması gerektiğini söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerin erkene alınması çağrısında bulunan Destici, "Çünkü martta kış şartları oluyor, seçim büyük zorluklara sahne oluyor. Onun için yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden dokuz yıl sonra BBP'nin Meclis'te temsil imkanını yakaladığını anımsatarak, "Bugün Meclise Mustafa Destici girmedi, BBP girdi. BBP temsil ediliyor Meclis'te. İşim zor, yüküm ağır. Bunun farkındayım" diye konuştu.

Destici, erken yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesinin istenmesi üzerine, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerin erkene alınmasını 2009'dan beri savunuyoruz. Bizce alınabilir, alınması çok doğrudur. Çünkü martta kış şartları oluyor, seçim büyük zorluklara sahne oluyor. Onun için yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum. Hem de Türk milletimiz, 24 Haziran seçimlerinde bir irade koydu, bunun yansımasını da yerel seçimlerde göreceğimize inanıyorum."