Cumhur İttifakı'nın 'küçük ortağı' da seçimlere tek başına girecek

AKP ile MHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmayacağı kesinlik kazanırken, ittifakın 'küçük ortağı' da seçimlere tek başına girme kararı aldı.

24 Haziran seçimlerinde AKP, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde kendi yoluna gidecek.

AKP ile MHP arasında yaşanan kriz sonrası iki parti arasında yerel seçim ittifakı gündem dışında kalırken, BBP de seçimlere kendi adıyla girme kararı aldı.

Karar, BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve il başkanları toplantısının ardından alındı.

Öte yandan Muhsin Yazıcıoğlu davasında yaşanan olaylar nedeniyle MKYK üyesi Remzi Çayır'ın tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edilmesi kararlaştırıldı.