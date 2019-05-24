Cumhur İttifakı'nın etkin isminden YSK değerlendirmesi: İmamoğlu’nun aradığı bir gözdü, verildi iki göz…

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, YSK'nin gerekçeli kararını kendisine değerlendiren Cumhur İttifakı'nın etkin bir isminin 'İmamoğlu’nun aradığı bir gözdü, verildi iki göz…' dediğini aktardı.

YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararını köşesine taşıyan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Cumhur İttifakı'ndan bir ismin değerlendirmesini aktardı.

Gerekçeli kararın 200 sayfasının AKP'nin itiraz dilekçesinden oluştuğunu, geri kalan 50 sayfanın 38'inin karara muhalif olan üyelerin şerh yazısı, birinin imza sayfası ve sadece 11 sayfanın iptal gerekçesinden oluştuğunu aktaran Sarıkaya, "Gerekçeli kararı kelime atlamaksızın Ankara gazeteciliği ve parlamento muhabirliğinin öğretisi doğrultusunda iki kez okudum. Lafı uzatma ne buldun derseniz, adını kullanmama izin vermediği için benden çok daha iyi özetleyen Cumhur İttifakı'nın etkin isminin bana söylediği cümlesiyle aktarayım: İmamoğlu’nun aradığı bir gözdü, verildi iki göz…" ifadesini kullandı.