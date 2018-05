'Cumhur ittifakı'ndan Kudüs bahanesiyle seçim mitingi

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı miting alanında 'Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirildiği' iddia edilen 'Zulme lanet Kudüs'e destek' adlı bir miting düzenlendi. Miting alanına gelen 'Cumhur ittifakı' bileşenleri AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici vatandaşları selamladı.

Seçimlere "Cumhur ittifakı" adıyla katılan AKP, MHP, BBP genel başkanlarının katıldığı Kudüs mitingi Yenikapı'da gerçekleştirildi.

Kendilerine ayrılan güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting nedeniyle Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımı seferlerinin arttırıldığı bildirildi.

Mitingde ilk konuşmayı yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ömrümüz yettiği sürece Kudüs davasının peşinde olacağız" dedi. Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD'yi eleştiren Destici, "Büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e getirenler, yarın Tel Aviv'i de bulamayacaklardır inşallah" dedi.

BAHÇELİ: KUDÜS İMANIMIZIN İFTİHARI

Destici'nin ardından söz alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk ve İslam yurtlarının feryadından dolayı yaslıyız. Kerkük'ten Kudüs'e, Telafer'den Kıbrıs'a, Kaşkar'dan Karabağ'a yaşanan her acının, yapılan her saldırının, kurulan her tuzağın hem hasmı hem karşısındaki haysiyet kalesiyiz" dedi.

Bahçeli, "​Kudüs İslam'dır, aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs imanımızın iftiharıdır, itibarıdır. Nitekim 'gitti' demekle gitmez, 'düştü' demekle düşmez, 'İsrail'in başkenti' demekle bu tartı, bu sıkleti çekmez, çekemez" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Tüm dünyanın gözü Kudüs'e kilitlenmiştir. Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. Görünen yakın gelecek maalesef budur. Kudüs'ün başkent olarak tanınmasından sonra bölgede barış çalışmalarından kimse bahsedemeyecektir. Kudüs, bizzat kriz havarisi Trump tarafından dinamitlenmiştir" dedi.

HAMDALLAH: EMRİVAKİYİ DAYATMAYA ÇALIŞTILAR

Bahçeli'nin ardından kürsüye Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah çıktı. Filistin lideri, "Türkiye, tarihte olduğu gibi yine aynı rolü, büyük bir azimle yürütmektedir ve bütün dünyanın sesi, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir. İşte bunu burada bizler Filistin davasına bağlılığıyla görmekteyiz ve Kudüs meselesine olan ilgisiyle bir daha müşahede etmekteyiz" dedi.

Filistin lideri "ABD Başkanı Donald Trump aslında büyük bir yanlışın içerisindedir. Başkentini Kudüs'e taşımak istediğinde büyük bir hata yapmıştır. Orada gerçek anlamda Kudüs'ün bir Filistin şehri olduğu ve Filistin başkenti olduğunu unutmaktadır ve bir emrivakiyi dayatmaya çalışmışlardır" ifadelerini kullandı.

Hamdallah sözlerini "Buradan bütün dünyaya ve İslam dünyasına Kudüs'e sahip çıkmaları çağrısında bulunuyoruz. Bizler ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut mücadele etmeliyiz, bunu sürdürmeliyiz. Kudüs'ün kendi kimliğini koruyarak yolumuza devam etmeliyiz" şeklinde sürdürdü.

YILDIRIM: FİLİSTİN TÜRKİYE'NİN MESELESİ

Filistin liderinin ardından sahneye çıkan Başbakan Binali Yıldırım da, "Bugün bu meydanda insan olmanın, hakka, hakikate inancımızın gereğini yapıyoruz. İstanbul'dan bütün dünyayı haklının, mazlumun yanında, Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Yine buradan bütün dünyayı zalimin, haksızın, işgalcinin karşısına çıkmaya davet ediyoruz. Bugün burada 'eşkiya dünyaya hükümdar olmaz' diye haykırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Filistin Türkiye'nin meselesidir, milletimizin meselesidir" ifalerini kullanan Yıldırım, konuşmasına ''Meşru ve barışçı gösteri yapan savunmasız çocukların, kadınların, gençlerin üzerine kurşun yağdırdılar. Bunu yapanlar tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir. Vahim bir yanlışa imza atarak. Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD yönetimi ve Başkanı da aynı şekilde bu zulme ortak olmuştur" şeklinde devam etti.

ERDOĞAN: KUDÜS BİR KIBLEDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şöyle konuştu: "Yenikapı'da bulunan tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemize gelen aramızda bulunan misafirlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Kudüs davası hepimizin davasıdır diyerek MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye BBP Genel Başkanı Destici'yi özellikle selamlıyorum. İsrail'in zulmü karşında Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum. Kardeşlerim biliyor musunuz Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür. Bir imtihandır. Kudüs bir kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemize güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır."

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Osmanlı Devleti, 4 asır boyunca Kudüs'ü barış ve esenlik içinde yönetmişti. 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı şehri terk etmek zorunda kaldı. O günden beri Kudüs gün yüzü görmedi. BM'nin 1947'deki kararına göre Kudüs, özel statülü bir şehir olacaktı. Bu karar Filistin'in işgalinden başka bir sonuç doğurmadı. 1967'de Kudüs'ün işgaline sessiz kalan BM, İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz tüm eylemleri sadece seyrederek buna ortak olmuştur. Ne için dünya 5'ten büyüktür diyorum anlıyor musunuz?

Amerika'nın attığı adıma karşı etkili bir tavır koymayan BM, zaten yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe vurdu.

Bunlar siyonist. Bir siyonizm mücadelesiyle karşı karşıyayız. Asıl mücadele siyonistlerle. Onların Müslümanlara olan düşmanlığı affedilir gibi değil.

Mescid-i Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor.

Hz. Ömer, Kudüs'ü neredeyse kimsenin burnunu bile kanatmadan fethetmişti. Asırlar sonra, Kudüs'e yürümek için yüzlerce insanı toplayan Haçlılar, 600 bin kişi olarak girdikleri Anadolu'dan tüm vahşetlerine rağmen 100 bin kişi olarak çıktılar.

Biz Müslümanlar kınamakta başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz. Bizim için Çanakkale neyse, Kudüs'te odur.