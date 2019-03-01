Cumhur İttifakı'nda gerilim: Ne oluyor beyler? Sabrımızın bir sonu var...

AKP ile MHP'nin ortak aday çıkarmadığı illerden olan Kırşehir'de AKP ile MHP arasında gerilim yaşanıyor.

MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Onur Köksal, kentte çalışma yapmalarını engellediğini açıkladığı AKP'ye sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından “Ne oluyor beyler?” diyerek AKP'ye seslenen Köksal, “Bizler parti olarak, duruş olarak ve ilke olarak genel başkanımızın talimatıyla Cumhur İttifakına bağlıyız. Fakat son günlerde Kırşehir’de yaşadığımız olaylar neler oluyor dedirtiyor bize. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla yaptırdığımız broşürleri devletin resmi araçlarıyla adamlar gönderip toplattırmak neyin nesidir? Sizler şehrin her tarafını belediyenin gücünü kullanarak resimlerinizi asarken bizlerin resimlerini astırdığımız bina sahiplerini arayarak tehdit edip indirtmek de neyin nesi? Belediye çalışanlarına zorla araçlarınızın arkasını giydireceksiniz demek de neyin nesi? Olmuyor beyler. Bizim de sabrımızın bir sonu var…” ifadelerini kullandı.