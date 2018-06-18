'Cumhur İttifakı'nda bir çatlak daha: Davamız Erdoğan davası değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde partisince düzenlenen bayramlaşma programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. AKP’li genel başkan yardımcılarının milletin içinde olmaktan korktuğunu belirten Aycan, 'Biz milletimizden korkmuyoruz, milletimizin içinde olmak istiyoruz. Aramızdaki fark bu. Biz oraları kullanmak için gelmedik' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde partisince düzenlenen bayramlaşma programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre AKP’li isimlerin görevlerinin bitmesine rağmen kırmızı plakalı araçlarla gezdiğine dikkat çeken Aycan, “Hiçbir zaman kırmızı plakalı araçları kullanma niyetinde olmamıştır, daima özel araçlar kullanmıştır. Devlet ve parti işlerini ayırmıştır. Bugün hala görüyorum maalesef AKP’lilerin resmi plakalı araçlar kullandığını, görevi bittiği halde Meclis plakalı araçlar kullandığını, arkalarında üç eskortla polis arabaları ile dolaştıklarını da görüyorum. Biz onlardan farklıyız, ben de genel başkan yardımcısıyım onlar da genel başkan yardımcısı. İstemiyoruz; biz milletimizden korkmuyoruz, milletimizin içinde olmak istiyoruz. Aramızdaki fark bu. Biz oraları kullanmak için gelmedik” diye konuştu.

'DAVAMIZ ERDOĞAN DAVASI DEĞİL'

MHP’li Aycan, cumhur ittifakının bir kişiyi desteklemek olmadığını belirterek, “Bu herhangi bir kişiye ya da partiye verilen destek değildir. Yani Tayyip Erdoğan davası değil davamız. Tayyip Erdoğan’a destek vermek değil bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız devlete, millete destek vermektir. Bunu iyi ayıralım” dedi.