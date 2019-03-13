Cumartesi Anneleri'ne destek veren Didem Soydan'a soruşturma açıldı

Model Didem Soydan'ın Cumartesi Anneleri'ne ilişkin paylaştığı destek mesajına soruşturma açıldı. Soydan, Hasan Ocak'ın annesinin fotoğrafını paylaşarak, 'Canım anne ve senin gibi değerli anneler: Bu olanlar yüzünden sizden özür dilerim. Açıklama yapmaya, ağır neden ve sebepleri anlatmak bile gereksiz. Fotograf yeterli. Bir anne, evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın sözlük karşılığıdır' demişti.

Model Didem Soydan'a, Hasan Ocak'ın annesine ve Cumartesi Anneleri'ne destek veren paylaşımı nedeniyle soruşturma açıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Soydan hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soydan, "Canım anne ve senin gibi değerli anneler: Bu olanlar yüzünden sizden özür dilerim. Açıklama yapmaya, ağır neden ve sebepleri anlatmak bile gereksiz. Fotograf yeterli. Bir anne, evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın sözlük karşılığıdır. #cumartesianneleri özür diliyorum, bütün bu başınıza gelenler ve gördüğünüz muamele için özür diliyorum. Sizler çöp yığının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Özür dilerim" demişti. İLGİLİ HABER Hasan Ocak davası: Son kayıp bulunana kadar mücadele sürecek