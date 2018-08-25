Cumartesi Anneleri eyleminde, Gezi direnişinde yaralanan Aydoğan'ın kolu kırıldı

Gezi Direnişi sırasında yaralanan ve üç kez ameliyat olan Aydın Aydoğan'ın, bugün Cumartesi Anneleri'nin eylemine saldıran polis tarafından kolunun kırıldığı öğrenildi.

2013 Haziran direnişinde yaralanan Aydın Aydoğan, bugün katıldığı Cumartesi Anneleri eyleminde polis tarafından kolunun kırıldığını belirtti.

Cumartesi Anneleri eyleminin 700'üncü haftasına yönelik polis saldırısında, Gezi direnişi sırasında polisin attığı biber gazı kapsülünün ayağına çarpması sonucu yaralanan Aydın Aydoğan’ın kolunun kırıldığı öğrenildi. Aydoğan, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Galatasaray Meydanı'na girmeye çalışırken polislerin kendisini gözaltına almaya çalıştığını ifade eden Aydoğan, "Polis bana dönerek 'alın bu yavşağı' dedi. O sırada müdahale oldu ve kargaşa çıktı. Ben de yere düştüm. Polis benim koluma cop ile vurdu. Kolum kırıldı. Daha sonra orada bulunan arkadaşlarım beni alandan çıkarmaya çalıştı. Biz giderken bu sefer polis arkamızdan plastik mermi sıktı. Ben de dönüp, 'Devlet katildir. Katil değilse bu kayıpları bulacak. Kayıpların failleri devlettir' dedim. Daha sonra arkadaşlarım beni hastaneye getirdi" dedi.

