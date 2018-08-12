Cübbeli Ahmet, Mercedes'e çalışıyor: 'Sahabe-i Kiram en iyi deveyi almıyor muydu?'

Menzil tarikatı liderinin de içinde yer aldığı ve lüks araçlardan oluşan konvoyu eleştirenlere 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü tepki gösterdi, 'Sahabe-i Kiram en iyi deveyi almıyor muydu?' dedi. Ünlü de Mercedes kullandığı için benzeri eleştirilerin hedefi olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Menzil tarikatı propagandası yapan sosyal medya hesaplarından biri, Menzil tarikatı lideri ve beraberindekilere ait olduğunu belirterek lüks araçlardan oluşan bir konvoyun görüntülerini paylaşmıştı.

Menzil tarikatı liderinin de içinde yer aldığı ve lüks araçlardan oluşan konvoyu eleştirenlere "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü tepki gösterdi.

Ünlü, dün yayınlanan konuşmasında tepkisini şu şekilde dile getirdi:

"Yok Mercedes’e binmiş, cipe binmiş… Şerefsizler! Adam nereye bindi, indi sana ne. Hoca efendiler, misafir gidiyor, arabası varmış. Varsa var. Senden para mı aldı? Devletin vergisiyle mi alıyor ya? Adam sağlam bir arabaya binebilir. İyi bir ata binmiyor muydu Sahabe-i Kiram? En iyi deveyi almıyor muydu Sahabe-i Kiram? Yola gidiyor kardeşim, tenekeyle mi gidecek?"

'BABAM ALTIMA MERCEDES ÇEKTİ, EMRİME ŞOFÖR VERDİ'

Cübbeli Ahmet'in kendisi de geçmişte benzeri eleştirilerin hedefi olmuştu.

Mercedes 600'e bindiği için kendisine yapılan eleştirileri yanıtlayan Cübbeli, "Ben Mercedes'e yeni binmiyorum ki. 15 yaşındayken babam altıma Mercedes çekti, emrime şoför verdi. Ben cami cami gezip vaaz ediyordum" demişti.