Cübbeli Ahmet kadınları hedef aldı: Kadınların çalışması çok büyük bir fitne fesatlık

'Cübbeli' Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün skandal bir videosu ortaya çıktı. Cübbeli söz konusu videoda 'Kadınların çalışması çok büyük bir fitne fesatlık. Misli yok, kadınların çalıştığı ortama erkek sinek girmeyecek. Kadınların erkek ortamında çalışması gibi bir fesat varken böyle bir memleket düzelir mi?' ifadesini kullanıyor.

"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "ekonomik bozuklukların sebebinin kadınların çalışması olduğunu" söylediği bir videosu ortaya çıktı.

Kadın düşmanı açıklamaları ile daha önce de gündeme gelen Cübbeli Ahmet, konuşmasında, "Kadınların çalışması çok büyük bir fitne fesatlık. Misli yok, kadınların çalıştığı ortama erkek sinek girmeyecek. Kadınların erkek ortamında çalışması gibi bir fesat varken böyle bir memleket düzelir mi? Her şey buna bağlı; işsizlik buna bağlı, erkeklerin maaşındaki düşüklük buna bağlı, ekonominin bozukluğu buna bağlı" diyor.

