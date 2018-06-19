'Çözüm süreci'ni bitiren davada gerekçeli karar: Delil yok

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 22 Temmuz 2015 tarihinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar'ın vurulmasıyla ilgili açılan davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 22 Temmuz 2015 tarihinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar'ın vurulması sonrası açılan davanın gerekçeli kararı açıklandı.

"Çözüm sürecini" bitiren ölümler olarak bilinen davada alınan kararda, tüm sanıkların beraatı için, "Somut delillerle desteklenmeyen soyut iddia ve ihbarlardan başka mahkumiyetlerine yeterli kanıt yok" ifadesine yer verildi.

Mahkeme heyetinin gerekçeli kararında olay yerinde sanıklarla ilgili herhangi bir bulgu, iz veya emare tespit edilemediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıklar Lütfi Abir, Murat Abir ve Ömer Kılınç'ın polis memurlarının karşısında bulunan daireyi kiralayıp icra hareketine başladıkları olay gecesi birlikte hareket ettikleri, sanıklar Mehmet Naci Yılmaz, Sedat Aydın, Hasan Aydın, Hüseyin Aydın, Aslan Bulut ile Hasan İşık'ın Suriye'den geçişini sağladığı terör örgütü mensupları ile birlikte 5 nolu dairenin arka balkon kısmından içeriye sızarak maktulleri iştirak halinde öldürdükleri iddia edilmiştir. Olay yerinde sanıklar ile ilgili herhangi bir bulgu, emare veya iz tespit edilememiştir. Somut delillerle desteklenmeyen soyut iddia ve ihbarlardan başka mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, yüklenen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı tüm dosya kapsamından anlaşıldığından sanıkların CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatlarına karar verilmiştir."