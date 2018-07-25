Çözüm süreci yasası lağvedildi

9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle 'çözüm süreci yasası'nın da lağvedildiği ortaya çıktı.

2014 yılında çıkarılan 6 maddelik "çözüm süreci yasası" yetki kararnamesiyle yürürlükten kaldırıldı.

Habertürk'ün haberine göre, 2557 sayılı "çözüm süreci yasası" 16 Temmuz 2014'te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa "çözüm sürecinde" yapılacak çalışmalara ilişkin koordinatörlük ve sekretarya kurulmasını öngörüyordu. Düzenlemeyle süreçte görev alan kamu görevlilerine hukuki, idari ve cezai bir sorumluluklarının olmayacağını belirten dokunulmazlık zırhı da getirilmişti.

Bu düzenleme 9 Temmuz'da yayınlanan yetki kararnamesiyle kaldırıldı.