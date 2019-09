Çorum'da AKP'li belediyeden, olmayan hayvanat bahçesi ve Aquapark'a ödeme

Çorum'da AKP'li belediyenin 2017- 2019 yılları arasında olmayan hizmetlere ihale yaptığı, birçok ihalenin AKP'ye yakın şirket ve kişilere verildiği öne sürüldü. Harcamalar arasında kentte olmayan hayvanat bahçesi ve Aqupark için yapılan ödemeler de yer alıyor. Belediye bütçesinden 2 yıl içinde cami yaptırma ve tadilat işlerine 4 milyon 700 bin TL harcama yapılması da dikkat çekti.

Çorum Belediyesi'nin 2017-2019 yılları arasında olmayan hizmetler için ihale açıp, AKP'ye yakın şirket ve kişilere verdiği öne sürüldü. Olmayan hayvanat bahçesine ve Aquapark'a yüzbinlerce harcama yapıldığı belirtildi.

Gazeteduvar'dan Elvan Yılmaz'ın haberine göre, CHP Belediye Meclis Grubu adına, grup başkanı Tuncay Yılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çorum Belediyesi’nin ihalelerin verildiği şirket isimleri ve olmayan aqupark ve hayvanat bahçesi bakım onarım harcamaları dikkat çekiyor.

ADRESE TESLİM İHALELER

"Çorum Belediyesi’nin neden borç batağında olduğunun özet açıklaması" diye söze başlayan Tuncay Yılmaz, “Çorum Belediyesinin borç batağına sürüklenmesine neden olan şeyin sadece inşaat yatırımları olmadığını göstermek için 2017-2019 arasında Sayıştay raporlarının da kapsadığı zaman aralığında yapılan ihalelerden dikkat çeken bazılarını paylaşıyorum. Bu ihalelerin büyük çoğunluğu pazarlık usulü yapılan adrese teslim ihaleler ve çoğunluğu hep aynı firma sahipleri tarafından alınmış. Bu bilgiler 1 Ocak 2017 ile aralık 2019 tarihleri arasındaki ihale bilgileridir. Sadece 2 yılı kapsamaktadır ve dikkat çeken rakamlar, aynı isimle iş alan firmalar örnek olarak verilmiştir. 10 yılı siz düşünün artık. Kısacası buradaki rakamlar devede kulak kalır. Dini cemaat ve vakıflara, Fetö’ye aktarılan rakamlar da burada yoktur” dedi.

Tuncay Yılmaz’ın açıklamasında Çorum Belediyesi’nin merkez ve ilçelerde cami yaptırma ve tadilat işlerine belediye bütçesinden 4 milyon 700 bin Türk Lirası harcama yapılması dikkat çekti.



CHP Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Tuncay Yılmaz madde madde sıraladığı ihale ve kimlere verildiği ile ilgili iddialarını sosyal medyada hesabından şu şekilde sıraladı:

"1)- TV19’a verilen reklam paralarında çelişkili rakamlar vardır. Aynı iş yapılmasına rağmen farklı ücretler ödenmiş ve dikkat çeken işi alan firma sahipleri TV19 ortaklarından kişiler. Bu tanıtım organizesi yaklaşık olarak tüm icracı müdürlükler için yapıldı. Buradaki bilgiler sadece 2017 ve 2018 yılı bilgileridir. Farklı kalemler altında ve doğrudan teminle ödenen rakamlar burada yoktur)

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TANITIM HİZMET ALIMI-159.000,00 TRY –

(İhaleyi alan firma sahibi Akparti gençlik kolları eski başkanının yakını)

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TANITIM HİZMETİ-168.500,00 TRY- (İhaleyi alan firma sahibi AK Parti gençlik kolları eski başkanının yakını)

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ TANITIM HİZMET ALIMI-193.500,00 TRY- (İhaleyi alan firma belediyeden sürekli iş alan bir turizm firması)

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TANITIM HİZMET ALIMI – 143.615,00 TRY- (ihaleyi alan firma TV19 ortağı ve belediyenin sürekli reklam işlerini yapan firma)

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TANITIM ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI-188.000,00 TRY- (İhaleyi alan firma belediyeden sürekli iş alan bir turizm firması)

2)- Amasya'da kaplıcada eğitim

EĞİTİM VE KONAKLAMA HİZMET ALIMI 110.250,00 TRY ve işi yapan firma sahibi bir otel müdürünün kızı ve ihaleyi alan firma belediyeden sürekli iş alan bir turizm firması)

3)- GİYİM MALZEMESİ ALIMI-133.500,00 TRY- (Firma sahibi AK Parti eski gençlik kolları başkanı ve il başkan yardımcılığı yapmış birisi)

GİYİM MALZEMESİ ALIMI-154.000,00 TRY-ihaleyi alan firma aynı (Firma sahibi AK Parti eski gençlik kolları başkanı ve il başkan yardımcılığı yapmış birisi)

GİYİM MALZEMESİ ALIMI 2018 yılı-132.900,00 TRY- ihaleyi alan firma aynı (Firma sahibi AK Parti eski gençlik kolları başkanı ve il başkan yardımcılığı yapmış birisi)

4)- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ- 681.000,00 TRY (BU PARAYA NASIL BİR BİNA YAPILDI ÇOK DİKKAT ÇEKİCİ)

5)- 2 AYLIK PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ VE PERSONEL HİZMET ALIMI-1.277.444,00 TRY-Ö.TUR TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2 AYLIK PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ VE PERSONEL HİZMET-1.289.541,50 TRY-Ö. TUR TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

1 AYLIK PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ VE PERSONEL HİZMET ALIMI-624.466,00 TRY-Ö.TUR TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2 AYLIK FEN İŞLERİ PERSONEL HİZMET ALIMI-1.603.152,00 TRY-Ö. TUR TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SÜRÜCÜSÜYLE BİRLİKTE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI-2.036.280,00 TRY-Ö. TUR TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI-133.280,00 TRY-Ö.TUR TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI-2018 yılı- 814.530,00 TRY-Ö.TUR TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALANMASI HİZMET ALIMI 2019 yılı için – 210.615,00 TRY- Ö. TUR TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

6)- KARGI İLÇESİ MİHRİ HATUN CAMİİ TUVALET VE ABDESTHANELERİ TADİLAT YAPIM İŞİ-101.900,00 TRY

AZAP AHMET CAMİ BAY-BAYAN WC VE ŞADIRVAN YAPIM-379.000,00 TRY

GÜNDÜZ BAKIM EVİ(KREŞ) YAPIM İŞİ

Yapılacağı yer : Çorum Merkez, Buharaevler Mahallesinde bulunan Hz.İbrahim Camii giriş katı – 477.000,00 TR

AYŞE HATUN CAMİİ TADİLAT YAPIM İŞİ-492.000,00 TRY-

CAMİİ YAPIM İŞİ

Yapılacağı yer : İlimiz Karakeçili Mah. Ilıca Sokakta bulunan 1794 ada 17 no’lu parsel-3.080.000,00 TRY

KAFKASEVLER CAMİ VE UHUD CAMİ TADİLAT YAPIM İŞİ-449.000,00 TRY

DODURGA İLÇESİ ESENTEPE CAMİİ ABDESTHANELERİ VE KURAN KURSU YAPIM İŞİ-248.000,00 TRY

Çorum ili Alaca ilçesinde bulunan merkez Yıldızhan mahallesi Yaşar Doğu caddesi Yeni Camii bahçesi- 90.800,00 TL

7)- ZEKA OYUNU VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI-113.375,00 TRY-(sahibi Alacalı bir firma)

YARDIMCI DERS KİTABI ALIMI-193.980,00 TRY-(sahibi Alacalı aynı firma)

OKUL ÇANTASI ALIMI-188.000,00 TRY-

(sahibi Alacalı aynı firma)

KİTAP ALIMI-2018 yılı-82.140,00 TRY- (sahibi Alacalı aynı firma firma)

KİTAP ALIMI-85.252,00 TRY- (sahibi Alacalı aynı firma)

KİTAP BASTIRILMASI HİZMET ALIMI-94.535,00 TRY- (ihaleyi alan aynı firma TV19 ortağı ve belediyenin sürekli reklam işlerini yapan firma)

8 GELENEKSEL KİTAP VE KÜLTÜR GÜNLERİ ORGANİZASYON HİZMET ALIMI-151.850,00 TRY – (ihaleyi alan aynı firma TV19 ortağı ve belediyenin sürekli reklam işlerini yapan firma)

8)- ÇORUMDA OLMAYAN AQUAPARK UYGULAMA PROJESİ HİZMET ALIMI-175.000,00 TRY

HAYVANAT BAHÇESİ BAKIM-ONARIM-TADİLAT YAPIM İŞİ-161.642,70 TL (Neredeki hayvanat bahçesi)

9)- 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ MÜZESİ YAPIM İŞİ-2.915.000,00 TRY

KADIN VE GENÇLİK KÜLTÜR SANAT MERKEZ BİNASI YAPIM İŞİ-1.715.000,00 TRY- (15 Temmuz müzesini yapan aynı firma, siyasilere yakın bir isim)

10)- MAHALLE SPOR SALONLARI YAPIM İŞİ-5.330.000,00 TRY (firma sahibi AK Parti milletvekilinin Yeğenleri)

SPOR SALONU YAPIM İŞİ- 25.161.000,00 TRY-

MEZBAHA YAPIM İŞİ-15.253.000,00 TRY

BELEDİYE EK HİZMET TESİSLERİ YAPIM İŞİ-11.567.000,00 TRY – (işi yapan mezbahayı yapan aynı firma)

KENT PARK YAPIM İŞİ-23.484.500,00 TRY

YENİ YAPILAN TERMİNAL BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI-202.000,00 TL

YENİ YAPILAN KÜLLİYE İMAM HATİP LİSESİ KAMPÜSÜ EK TESİSLERİ ONARIM YAPIM İŞİ-368.604,10 TRY

11)- TÜRK KAHVESİ ALIMI-149.500,00 TRY- (Reklam için dağıtılan kahveler, işi yapan firma Akp genel merkeziden talimatla geldiğini söyleyerek iş alıyor. Akp genel Başkan Yardımcıaı ile adaylık sürecinde görüşmeler ayarlıyor)

SOSYAL DOKU ANALİZİ HİZMET ALIMI-186.900,00 TRY- (Reklamı için dağıtılan kahvelerin dağıtım işi, işi yapan firma kahve işini yapanla aynı firma Akp genel merkeziden talimatla geldiğini söyleyerek iş alıyor. Akp genel Başkan Yardımcıaı ile adaylık sürecinde görüşmeler ayarlıyor)

ORGANİZASYON HİZMET ALIMI Yapılacağı yer:Özbekistan Buharada Sempozyum Şehri-99.850,00 TRY Akparti Milletvekili TBMM meclis başkanı Mustafa Şentopun da katıldığı Akp vekillerinden birisinin talimatı ile parası ödenen bir organizasyon)

15 TEMMUZ SEMPOZYUMU HİZMET ALIMI-80.000,00 TRY- (İhaleyi alan firma bekediyeden sürekli iş alan bir turizm firması)

ULUSLARARASI KADEŞ BARIŞ, EŞİTLİK KARDEŞLİK SEMPOZYUMU HİZMET ALIMI-192.500,00 TRY- Firma sahibi beleliyeden sürekli iş alan eski başkana yakın bir isim

Çorum tanıtım günleri organizasyon hizmet alımı-189.500,00 TRY – Firma sahibi beleliyeden sürekli iş alan eski başkana yakın bir isim

4• Çorum tanıtım günleri organizasyon hizmet alımı-187.850,00 TRY- Firma sahibi beleliyeden sürekli iş alan eski başkana yakın bir isim

Kültür gezileri organizasyonu hizmet alımı-3.589.800,00 TRY-

Firma sahibi beleliyeden sürekli iş alan eski başkana yakın bir isim ve (İhaleyi alan firma bekediyeden sürekli iş alan bir turizm firması)

Ramazan etkinlikleri organizasyon hizmet alımı-99.730,00 TRY- Firma sahibi beleliyeden sürekli iş alan eski başkana yakın bir isim

1. Çorum belediyesi ulusal aşçılar ve pastacılar şampiyonası organizasyon hizmet alımı-54.100,00 TL-(İhaleyi alan firma sahibi Akparti gençlik kolları eski başkanının YAkını

Dekorasyon, tefrişat ve mefruşat malzemesi alımı-137.500,00 TRY- (firma belediyenin sürekli dekorasyon işlerini alan Samsunlu bir firma)

12)- Bir yıl içerisinde alınan bayrak miktarı 276.340 TRY dır.

Türk bayrağı, yağmurluk ve basılı malzeme alımı-181.840,00 TRY- (İhaleyi alan firma belediyeden sürekli iş alan bir turizm firması)

TÜRK BAYRAĞI ALIMI-94.500,00 TRY"