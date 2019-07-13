Çorum'da 2 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde iki kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde iki kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan M.C. ve H.Ö. baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik şikayetiyle yakınları tarafından Mecitözü Devlet Hastanesine getirildi.

Kan değerleri yüksek çıkan iki kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle Enfeksiyon Hastalıkları Servisine alınan 2 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.