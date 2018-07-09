Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Tekirdağ'da meydana gelen tren kazası sonrası hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı. Ölen 24 kişiden 12'si Uzunköprü nüfusuna kayıtlı. Görgü tanıklarının soL'a anlattıkları gece açıklanan ölü ve yaralı sayısından daha fazlasının olabileceği yönündeki kaygıları artırıyor.

Halkalı seferini yapan, içinde 362 yolcu ve 6 personel bulunan yolcu treni dün saat 17.00’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi’nde devrildi. 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği kazada 24 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Hürriyetin haberine göre ölenlerin 12'si Uzunköprü, 2'si Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi, 4'ü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, 2'si Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ve 2'si İstanbul nüfuslarına kayıtlı.

Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle: Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.

GÖRGÜ TANIKLARI: KALDIRILMASI İÇİN VİNÇ BEKLENEN VAGONDAKİ ÖLÜ VE YARALILAR AÇIKLANAN SAYIYA DAHİL OLMAYABİLİR

soL'un konuştuğu bölge sakinleri, dün gece saatlerinde ölü ve yaralı sayısı açıklandığında kaza yerinde henüz kaldırılamamış bir vagon olduğunu, çamura saplanan vagonun altında insanlar bulunduğunu ve vinç beklendiğini belirtti. Söz konusu saatlerde görevli ekipler dışında çevreden gelenlerin olay yerinden uzaklaştırıldığı, bu nedenle vagonun kaldırılması ve içindeki yolcuların durumuna ilişkin belirsizlik bulunduğu aktarıldı. Yaralıların büyük bölümü Çorlu ve Muratlı'daki devlet hastanelerine götürülmüştü. Söz konusu vagondaki yolcuların açıklanan bilgilere dahil edilmediği düşünülüyor ve ölü sayısının daha yüksek olabileceği yönündeki endişeler ifade ediliyor.