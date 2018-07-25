Çorlu'da devrilen trenin kapasitesinin üstünde yolcu aldığı ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz’da 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı facianın yaşandığı trende koltuk sayısından fazla yolcu bulunduğu ortaya çıktı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz’da 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı facianın yaşandığı trende koltuk sayısından fazla yolcu bulunduğu ortaya çıktı. 360 kişilik olduğu açıklanan tren için 563 biletin satıldığı, belirtildi. Bir TCDD yetkilisi trende 450'ye yakın yolcu olduğunu, kimi yolcuların ayakta seyahat ettiğini söyledi. Personelin faciadan 22 dakika önce mobil bilgi sistemine girdiği veride aşırı yolcu bulunduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaza sonrası Uzunköprü-Halkalı seferini yapan trende “6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel vardı” açıklamasını yapmıştı. Bir gün sonra yazılan kaza tutanağına göre, vagonların 60’ar kişilik olduğu vurgulandı. 360 kişilik yer bulunan tren için 563 biletin satıldığı, 393 biletin Muratlı’ya gelmeden kondüktör tarafından kontrol edildiği ifade edilen tutanakta, personelin faciadan 22 dakika önce mobil bilgi sistemine girdikleri aşırı yolcu bulunmasıyla ilgili veri de anlatıldı.

AYAKTA YOLCULUK

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, trenin saat 17.12’de Muratlı’dan hareket ettiği, 90-110 km hız aralığında seyrettiği belirtilen tutanakta şöyle denildi: “Saat 16.52 itibarıyla 'trende yer adedinden fazla yolcu vardır' ibaresiyle mobil bilgi sistemine veri girişi yapıldığı, 16.50 itibarıyla hafta sonu olması ve yolcunun kalabalık olması nedeniyle istasyon ve duraklarda yolcuların emniyetli inip binmelerini sağlamak amacıyla normalden fazla duruş yapılmaktadır ve bunun da tehire neden olduğunun sisteme girildiği tespit edilmiştir.”

Hürriyet gazetesinin haberine göre bir TCDD yetkilisi, trende kapasitenin üzerinde, 450’ye yakın yolcu olduğunu ve bir kısmının ayakta seyahat ettiğini söyledi. Koltuklar numarasız olduğu ve istasyonlarda bilet kesilmediği için kondüktörlerin trende bilet satışı yaptığı da belirtildi.

