Çorlu tren kazasında ölenlerin ailelerine AYM önünde polis saldırısı!

Çorlu tren katliamı ailelerinin Anayasa Mahkemesi önünde yapmak istedikleri açıklamaya polis plastik mermi ile saldırdı.

Çorlu tren katliamı ailelerinin Anayasa Mahkemesi önünde yapmak istedikleri açıklamaya polis plastik mermi ile saldırdı.

8 Temmuz 2018’de 25 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı Çorlu tren katliamında yaşamını yitirenlerin ailelerinin; Anayasa Mahkemesi önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis müdahale etti.

Katliamda yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in dedesi fenalık geçirdi ve ambulansla alandan götürüldü. Ailelerin basın açıklamasını yapmak istemesi üzerine polisten ikinci müdahale geldi. Bazı ailelerin gözaltına alındığı öğrenildi.



